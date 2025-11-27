O suspeito preso por atirar em dois militares da Guarda Nacional, em Washington, é um imigrante afegão. Ele foi preso e está gravemente ferido, informaram as autoridades mais cedo.\nRahmanullah Lakanwal, 29, chegou aos EUA em 2021, segundo uma fonte, que falou sob anonimato. Ele desembarcou com um visto especial para afegãos que auxiliaram os norte-americanos durante a guerra no Afeganistão e que estavam vulneráveis\nImigrante ultrapassou o prazo do visto e está ilegalmente no país. Ataque contra guardas está sendo investigado como um ato terrorista.\nMais cedo, o FBI informou que os militares estavam em estado crítico de saúde. Guardas faziam patrulha, quando o ataque ocorreu.\nPolicial em surto atira para o alto no meio da rua, diz polícia; vídeo\nIdoso é morto e tem corpo levado em carrinho de mão pela cidade; vídeo