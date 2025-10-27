Um pequeno asteroide descoberto recentemente vai acompanhar a Terra por cerca de meio século. Chamado por astrônomos de "quase-lua", ele não é visível a olho nu, mas pode ser observado por telescópios.\nO asteroide PN7 2025, de cerca de 19 metros de diâmetro, foi identificado em agosto pelo observatório Pan-STARRS, em Haleakala, no Havaí. Segundo um artigo publicado pela Sociedade Astronômica Americana, ele pertence ao grupo de asteroides Arjuna, que compartilham órbitas semelhantes à da Terra.\nCometa mais brilhante do ano poderá ser visto em Goiás\nDescubra cidade em Goiás que para chegar é preciso passar pela Bahia\n'Chaminés de fada': entenda o fenômeno raro que criou torres de pedra no interior de Goiás\nChamado de "quase-lua", não é um satélite natural, mas acompanhará nosso planeta por cerca de meio século. O corpo celeste segue uma trajetória parecida com a da Terra em sua órbita ao redor do Sol. Esse fenômeno deve ocorrer até 2083, quando ele se afastará e desaparecerá lentamente no espaço.