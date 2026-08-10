Um terremoto de grande magnitude atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10), derrubou edifícios e matou ao menos 22 pessoas. O tremor foi sentido na capital Bogotá, nas cidades de Medellín e Cali, entre as maiores do país, e na região da fronteira com a Venezuela, além de regiões do Equador e do Panamá, segundo o Serviço Geológico Colombiano.\nO epicentro foi localizado perto de San José del Palmar, na província de Chocó, na costa do Pacífico, a uma profundidade de 96 quilômetros. A região turística conhecida como Eje Cafetero (eixo cafeeiro), entre as metrópoles de Medellín e Cali, foi uma das mais afetadas e concentra os mortos confirmados até o momento.\nAs autoridades locais estão realizando um balanço dos estragos. O maior número de mortos já contabilizados está em Pereira, uma das cidades do chamado "triângulo do café", onde ao menos 18 pessoas morreram, segundo as autoridades municipais. Na vizinha Manizales, o prefeito Jorge Eduardo Rojas afirmou que três pessoas morreram. Há imagens de edifícios destruídos em ambas as localidades.