Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu Cuba na manhã deste domingo (8). O tremor foi detectado no leste do país e ocorreu em região próxima à província de Guantánamo.
O abalo sísmico foi registrado por volta das 8h (horário local). De acordo com o CENAIS (Central Nacional de Investigações Sismológicas), o terremoto teve magnitude 5,6 e ocorreu a cerca de 7 km de profundidade. Segundo o boletim, o epicentro ficou a cerca de 30 km a sudeste de Imías, na província de Guantánamo.
Não há registro oficial de vítimas ou danos divulgados por autoridades cubanas. O epicentro foi localizado no extremo leste da ilha, área conhecida por atividade sísmica devido à proximidade de falhas tectônicas no Caribe.