SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7.4 atingiu a costa do Pacífico do México nesta sexta-feira (17), de acordo com informações preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos.O terremoto ocorreu às 7h48 PDT (11h48, no horário de Brasília) e teve seu epicentro a cerca de 71 quilômetros de Puerto Madero, no México. Sua profundidade foi de aproximadamente 10 quilômetros.Ainda não há relatos de danos ou vítimas até o momento. O tremor foi sentido fortemente na região de Chiapas, no sul do México. Além disso, relatos nas redes sociais citam que terremoto também foi sentido na Guatemala e El Salvador.Após o tremor, o Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA informou que não há um alerta de tsunami para a região.