Estragos causados pelo terremoto (Basarnas/Divulgação/Anadolu via Getty Images)\nAo menos 38 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,7 atingir a costa leste da Indonésia na manhã deste sábado (15). Dezenas de tremores secundários foram registrados, provocando um breve alerta de tsunami que foi cancelado cerca de três horas depois.\nO epicentro do tremor foi registrado às 5h58 locais (18h58 de sexta-feira no horário de Brasília) em baixa profundidade ao norte da ilha de Flores, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).\nParte das vítimas foram soterradas por escombros enquanto dormiam, informação confirmada pelo governador da província de Nusa Tenggara Oriental, Emanuel Melkiades Laka Lena. As autoridades também afirmam que diversas áreas do país do Sudeste Asiático registraram ondas de aproximadamente 1 metro.