Um terremoto de 7,1 graus de magnitude atingiu o sudoeste do Japão. Há relatos de mortos e pessoas presas sob escombros em um shopping que desabou em Kumamoto.\nPelo menos 50 pessoas foram hospitalizadas. Um pouco antes, a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que "várias pessoas ficaram feridas".\nAeon Mall Kumamoto, shopping no município de Kashima, no Japão, teve parte do segundo andar desabada, com relatos de várias pessoas presas. A polícia disse que recebeu acionamento para algo que soou como uma "explosão". O canal TBS, mencionando autoridades, diz que pode haver "número considerável" de mortos no local.\nSocorrista narra 'desastre colossal' na Venezuela e encontra corpos de família abraçada um mês após terremotos\nEUA e Irã sinalizam disposição para negociar após ataques, e mediadores propõem trégua de dez dias