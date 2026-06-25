Dois terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24), segundo o serviço sismológico dos Estados Unidos (USGS), causando cenas de pânico em Caracas. Autoridades falam em mortos e feridos, mas até a última atualização deste texto não havia um balanço oficial.\nO tremor principal (7,5) ocorreu 39 segundos após o precursor (7,2), a uma distância de cerca de 45 km, ambos no norte do país. Várias réplicas se seguiram a partir do primeiro sismo, que foi registrado às 18h04 no horário local (19h04 em Brasília), segundo informações do USGS. Os sismos aconteceram em diferentes profundidades e também foram sentidos na Colômbia.\nA líder venezuelana, Delcy Rodríguez, fez um pronunciamento horas depois do ocorrido em que declarou estado de emergência no país e expressou suas condolências às famílias dos mortos, sem precisar quantos são. Delcy ainda afirmou que o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, está fechado devido "a graves danos em sua infraestrutura".