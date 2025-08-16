A cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca não só falhou em produzir o cessar-fogo desejado pelo americano, mas também o convenceu a abandonar a ideia em favor de um novo foco para negociar o fim da Guerra da Ucrânia: as garantias de segurança após Kiev perder até 20% de seu território.\nA conclusão decorre dos relatos acerca da conversa do republicano com Volodimir Zelenski e líderes europeus, em um telefonema de uma hora e meia neste sábado (16), no qual ele apresentou um resumo da reunião de quase três horas com o presidente russo na véspera.\nSegundo a reportagem ouviu de duas pessoas com conhecimento do assunto em Moscou, Putin foi menos resistente do que o usual à proposta de Trump para a adoção de um mecanismo de proteção aos ucranianos do que antes.\nBrasil é um dos piores parceiros comerciais e Bolsonaro sofre tentativa de execução política, diz Trump