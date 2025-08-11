O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai mobilizar tropas da Guarda Nacional para Washington e que o governo federal tomará o controle da polícia local com o objetivo de combater o que ele considera ser uma criminalidade excessiva na capital americana.\nEle fez o anúncio em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (11). Trump disse ter declarado uma emergência em segurança pública para justificar as iniciativas federais na cidade, que vai durar, inicialmente, 30 dias.\nA medida é mais uma no sentido de "tomar controle" de Washington, como o republicano vem ameaçando fazer desde o início do mandato.\nTarifaço de Trump afeta ao menos metade das exportações de 22 estados aos EUA\nChanceler brasileiro chega aos EUA, mas sem sinal de que será recebido pela gestão Trump para discutir tarifas