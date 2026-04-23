O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a extensão de três semanas do cessar-fogo entre Israel e Líbano, nesta quinta-feira (23), após a segunda reunião entre enviados dos dois países em Washington.\nEle afirmou que os EUA vão trabalhar com o Líbano para ajudar o país a "se proteger do Hezbollah" e que espera reunir o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e o presidente libanês, Joseph Aoun, "em um futuro breve".\nO encontro mudou do Departamento de Estado para a Casa Branca e teve a presença do presidente americano, do vice-presidente, J. D. Vance, do secretário de Estado, Marco Rubio, e dos embaixadores dos EUA em Israel e Líbano, além dos embaixadores dos dois países em Washington.\nEUA alertam sobre risco de detenção e pedem que seus cidadãos saiam do Irã\nGuerra causa perda de 2 milhões de empregos no Irã