Durante a renovada troca de ataques com o Irã em torno do estreito de Hormuz, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (13) que os Estados Unidos vão retomar o bloqueio aos navios iranianos na via marítima e que pretende cobrar um pedágio para manter o tráfego na região.\nAlém disso, o americano afirmou que os EUA irão "acabar com a Montanha da Picareta", apelido dado a um dos principais bunkers nucleares do rival, perto de Natanz (220 km a sudeste de Teerã).\nEle não especificou como faria isso e anunciou novos ataques, que tiveram início pouco depois da meia-noite de terça (14, fim da tarde de segunda no Brasil). A retaliação iraniana seguiu, com dois petroleiros dos Emirados Árabes Unidos sendo alvejados perto de Omã. Uma pessoa foi morta, segundo Abu Dabi.\nNós vamos manter o controle do estreito e provavelmente administrá-lo. Seremos os guardiões do estreito. Talvez o anjo da guarda do estreito. E deveríamos ser reembolsados por isso", afirmou o republicano à Fox News.