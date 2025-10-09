O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (8) que Israel e o grupo terrorista Hamas aprovaram a primeira fase do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos para a guerra na Faixa de Gaza, que completou dois anos na véspera. Segundo o americano, o entendimento prevê a libertação de todos os reféns israelenses pela facção e a retirada das tropas de Tel Aviv para um limite previamente acordado. O documento deve ser assinado no Egito, nesta quinta (9), segundo uma pessoa próxima à negociação ouvida pela agência de notícias AFP.\n"Estou muito orgulhoso em anunciar que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do nosso plano de paz", escreveu Trump em sua rede, a Truth Social. "Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve, e que Israel retirará suas tropas até uma linha combinada como primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e permanente". Em seu anúncio, Trump ainda agradeceu "aos mediadores de Qatar, Egito e Turquia", que trabalharam "para que este evento histórico e sem precedentes acontecesse".