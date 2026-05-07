O presidente americano Donald Trump assinou nesta terça-feira (5) um documento que redefine o conceito de terrorismo para os Estados Unidos: pela primeira vez em 25 anos, cartéis de drogas aparecem como prioridade número um da estratégia nacional de contraterrorismo americana — à frente de grupos jihadistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico.\nA medida foi confirmada nesta quarta-feira (6) pelo diretor sênior de contraterrorismo do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Sebastian Gorka, em entrevista coletiva. O documento de 16 páginas foi divulgado um dia antes do encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Washington, marcado para esta quinta-feira (7).\nA estratégia estabelece três categorias de ameaça terrorista: narcoterroristas e gangues transnacionais, terroristas islamistas e extremistas de esquerda violentos, incluindo anarquistas e antifascistas. O texto determina que cartéis e gangues devem ser "incapacitados" até que sejam "incapazes de trazer suas drogas, seus membros e suas vítimas de tráfico para os Estados Unidos".