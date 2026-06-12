O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse inicialmente na tarde desta quinta-feira (11) que o Irã havia aprovado um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, que começou em fevereiro com ataques de Washington e de Israel. Horas mais tarde, entretanto, o republicano recuou e afirmou em tom mais cauteloso entender que o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, havia dado aval para o texto.\nTrump disse ainda ter cancelado novos ataques contra o país persa que havia anunciado durante a manhã e que estavam programados para a noite de quinta, madrugada de sexta na região do conflito. Ao longo da guerra, o presidente disse várias vezes que um acordo com o Irã estava próximo.\nNo fim da tarde de quinta, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano disse a uma agência de notícias estatal que o país não tomou decisão final sobre nenhum acordo e chamou as falas de Trump de "especulação".