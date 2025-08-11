O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou Brasília e incluiu a cidade em uma lista de "capitais violentas" durante conversa com jornalistas nesta segunda-feira (11) para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional que serão enviadas a Washington.\nO governo federal tomará o controle da polícia local com o objetivo de combater o que ele considera ser uma criminalidade excessiva na capital americana. Trump disse que o crime na cidade "está fora de controle" -apesar de os números mostrarem queda nos indicadores de violência nos últimos 30 anos.\nSegundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a de outras cidades, incluindo Brasília, Bogotá, e Cidade do Panamá. Os dados revelam, porém, que a taxa de homicídios do Distrito Federal, ao contrário do que afirma o republicano, é mais baixa que a de Washington.