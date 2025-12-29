Poucas horas antes do encontro entre Donald Trump e Volodimir Zelenski para debater a versão final de uma proposta para acabar com a Guerra da Ucrânia, o presidente americano conversou com o russo Vladimir Putin, que invadiu o vizinho há quase quatro anos.\nNa rede social Truth, ele não detalhou a conversa, que chamou de "muito produtiva", nem quem fez a ligação. Se isso pode prenunciar uma negociação com alguma chance de sucesso ou apenas a usual propensão pró-Rússia do americano, é incerto.\nMais cedo, a Rússia havia anunciado uma série de vitórias militares no leste do país que invadiu há quase quatro anos.\nSegundo o Ministério da Defesa russo, foram conquistada seis localidades, inclusive a estratégica Mirnohrad, na região de Donetsk (leste).\nO governo em Kiev buscou negar a perda, dizendo que os combates prosseguem na cidadezinha, que fica ao lado da vital Pokrovsk, centro logístico das forças ucranianas na área que caiu para Moscou no mês passado.