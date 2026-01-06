O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista nesta segunda-feira (5) que a Venezuela, país que o republicano diz querer governar, não terá eleições nos próximos 30 dias.\n"Precisamos consertar o país primeiro, não dá pra ter uma eleição. As pessoas nem conseguiriam votar. Precisamos revitalizar o país", disse Trump à emissora NBC News.\nO prazo foi mencionado pelo presidente americano porque a Constituição venezuelana estipula que, em casos de "ausência absoluta" de um presidente, como impeachment ou morte, um novo pleito precisa acontecer no espaço de um mês.\nEntretanto, em caso de "ausência temporária", cenário sem exemplos explícitos no texto constitucional, o vice pode assumir o comando do país por noventa dias, prorrogáveis por mais noventa, quando, então, devem ser realizadas novas eleições.