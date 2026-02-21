A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (20) que parte das tarifas impostas por Donald Trump contra diversos países são ilegais. O presidente americano criticou a decisão e, em resposta, anunciou a aplicação de uma nova sobretaxa global de 10% com base em outra regra comercial.\nO governo dos EUA até então havia se apoiado na IEEPA (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional) para a imposição das chamadas tarifas recíprocas, anunciadas inicialmente em abril de 2025. O principal argumento usado pelo tribunal é que o presidente não pode impor taxas amplas sem autorização explícita do Congresso.\n"Se o Congresso tivesse a intenção de conceder o poder distinto e extraordinário de impor tarifas, teria feito isso expressamente, como tem feito de forma consistente em outras leis tarifárias", disse o presidente da Suprema Corte, o conservador John Roberts.