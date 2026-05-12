O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12) que seu governo vai iniciar conversas com Cuba, após ter ameaçado atacar a ilha. Ele descreveu o país caribenho como uma "nação quebrada", que estaria pedindo ajuda.\n"Nenhum republicano jamais falou comigo sobre Cuba, que é um país falido e só está indo em uma direção —para baixo! Cuba está pedindo ajuda e nós vamos conversar!!! Enquanto isso, estou indo para a China!", escreveu Trump na plataforma Truth Social.\nÉ a primeira vez que o presidente americano fala sobre o tema. O regime cubano, por sua vez, havia confirmado em 21 de abril um encontro bilateral com uma delegação dos EUA, em Havana.\nLula conversa com Trump na Casa Branca, a portas fechadas, por mais de 1 hora\nTrump assina decreto que redefine terrorismo e coloca cartéis de drogas como alvo número um dos EUA