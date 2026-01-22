Horas depois de dizer que não abriria mão da Groenlândia, mas que descartava o uso da força, o presidente Donald Trump anunciou a abertura de uma negociação com a Otan sobre o tema e suspendeu a aplicação de tarifas contra países que defendem a soberania da Dinamarca sobre o território autônomo.\nEle encontrou-se no início da noite desta quarta-feira (21) com o secretário-geral da aliança militar ocidental, o holandês Mark Rutte, em Davos, na Suíça.\nHoras antes, Trump havia feito um discurso caudaloso no encontro anual do Fórum Econômico Mundial, no qual disse: "As pessoas acham que eu vou usar a força, mas eu não preciso usar a força. Eu não quero usar a força. Eu não vou usá-la".\n"Estou buscando negociações imediatas para discutir a aquisição da Groenlândia pelos EUA", completou. O encontro com Rutte foi breve, e ambos não deram declarações públicas. Coube a Trump ir à sua rede social, a Truth.