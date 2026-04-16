Horas após anunciar um cessar-fogo entre Líbano e Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (15) que o Irã concordou em entregar seu estoque de urânio enriquecido e que os países estão perto de um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio. O regime iraniano, como tem sido praxe durante a guerra, não confirmou as informações.\nEm declaração a jornalistas na Casa Branca, Trump manifestou otimismo e disse que há "uma chance muito boa" de um entendimento ser alcançado. Segundo ele, Teerã aceitou "quase tudo" nas negociações, incluindo devolver o material nuclear —que chamou de "pó nuclear"—, em referência ao estoque de urânio enriquecido que Washington afirma poder ser utilizado na produção de armas atômicas.\nAs falas indicam um possível avanço nas negociações entre os dois países após semanas de tensão, embora detalhes do eventual acordo ainda não tenham sido divulgados.