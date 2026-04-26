O presidente Donald Trump disse que o motivo do ataque durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca ainda não está claro e definiu o autor dos disparos como "lobo solitário". Segundo a imprensa americana, trata-se de Cole Tomas Allen, 31, de Torrance, cidade no estado da Califórnia.\nO republicano afirmou que o atirador foi detido e que um agente do Serviço Secreto foi ferido, mas sobreviveu. O jantar ocorria no hotel Washington Hilton, na capital americana.\n"Eles [Serviço Secreto] acreditam que ele era um lobo solitário e eu acredito nisso também", disse Trump. O presidente falou a jornalistas após o evento ser interrompido por sons de tiros na noite deste sábado (25). Trump e a primeira-dama Melania Trump foram retirados às pressas do jantar.\nO homem estava em uma área de triagem no hotel, não dentro do salão onde a festa ocorria. Uma foto do atirador detido foi publicada pelo presidente na rede Truth Social, assim como um vídeo de câmeras de segurança do hotel.