O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à revista americana The Atlantic neste domingo (1º) que os novos líderes iranianos querem conversar e que ele concordou com a ideia. "Eles querem conversar, então eu concordei e vou falar com eles", afirmou. O republicano não especificou com quem conversaria nem se o diálogo ocorreria ainda neste domingo.\nEle também disse à emissora Fox News que 48 líderes foram mortos nos ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã, neste sábado (28). "Está avançando rapidamente. Tem sido assim há 47 anos. Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo, 48 líderes foram eliminados de uma só vez", disse.\nJá para o canal CNBC, Trump anunciou que operações militares contra o Irã estão "adiantadas".\nTrump afirmou que algumas das pessoas envolvidas nas recentes negociações com os Estados Unidos faleceram. "A maioria dessas pessoas já se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos lidando também já se foram, porque aquilo foi um grande golpe", disse em entrevista à Atlantic. "Eles deveriam ter feito isso antes. Poderiam ter chegado a um acordo. Deveriam ter feito isso antes. Jogaram sujo demais."