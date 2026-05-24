O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã de hoje que o país está "muito perto" de chegar a um acordo para o fim da guerra com o Irã. A informação é da emissora americana CBS News.\nSegundo Trump, o acordo final entre os dois países vai impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear. "Só vou assinar um acordo que vai nos dar tudo o que queremos", afirmou o republicano, conforme a CBS.\nApesar de dizer que a guerra está perto do fim, ele não deu qualquer prazo ou detalhe ao canal, e apenas afirmou que a situação "fica melhor a cada dia". "Eu não posso falar para vocês antes de falar para eles, certo?", disse.\nNova proposta enviada pelos EUA também prevê um acordo para a reabertura do estreito de Hormuz e a liberação de ativos congelados do Irã, segundo fontes do canal. Além disso, o texto estabelece a necessidade de novas rodadas de conversas entre os dois países.