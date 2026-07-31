O presidente Donald Trump afirmou que a "terrível" crise migratória em Ceuta, na Espanha, serve de alerta para os Estados Unidos.\nTrump disse que as cenas vistas em Ceuta podem ser repetidas nos EUA. Em entrevista à Fox News, o republicano se referiu às imagens dos milhares de imigrantes na cidade espanhola como "terríveis" e destacou que esse será o futuro dos EUA caso um candidato democrata retorne à Casa Branca.\nÉ terrível. Lembrem-se daquelas imagens. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado vencer as eleições", disse Donald Trump à Fox.\nDepartamento de Estado dos EUA se referiu ao episódio como "inaceitável" e uma "grave violação da soberania" espanhola. Por meio de nota, o órgão norte-americano também responsabilizou o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez pela crise e acusou o premiê de usar sua gestão como "esforço para facilitar a migração ilegal em massa para a Europa".