O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista ao site Politico que ele não descarta o envio de tropas do Exército à Venezuela para derrubar o ditador Nicolás Maduro.\n"Não quero confirmar nem descartar. Não falo sobre isso", disse o republicano ao ser questionado sobre o envio de soldados por via terrestre. Ele afirmou que não queria se manifestar também sobre estratégia militar.\nTrump concedeu a entrevista na segunda-feira (8) na Casa Branca, em Washington. A declaração ocorre em meio a uma pressão militar na América Latina. O principal alvo é Maduro, com a oferta de recompensas pela captura do ditador e a possibilidade de ações diretas, após ataques que mataram dezenas de pessoas a barcos que os EUA dizem estar carregando drogas.\nO republicano também disse que poderia estender operações militares antidrogas ao México e à Colômbia. O presidente colombiano, Gustavo Petro, é uma das vozes locais mais críticas à operação americana e foi alvo de sanções de Washington. Já a líder mexicana, Claudia Sheinbaum, tem conseguido evitar medidas mais drásticas, mas protagonizou embates com o vizinho sobre imigração e combate ao narcotráfico.