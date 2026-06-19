O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu nesta sexta-feira (19) declarações do líder supremo do Irã de que teria agido em desespero ao firmar um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio e afirmou que o regime no país persa não receberá "nem um centavo", apesar de o entendimento prever compensação financeira a Teerã.\nNão nos reunimos por desespero, foi o Irã. Eles estão acabados! Vamos cumprir os 60 dias. Eles não recebem um centavo, nem um centavo", escreveu Trump na plataforma Truth Social.\nA publicação ocorreu num momento em que a eficácia do acordo é questionada, sobretudo após novos ataques de Israel contra alvos no Líbano e o adiamento de uma rodada de conversas que deveria ocorrer nesta sexta, na Suíça.\nSTF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses pelo crime de coação por atuação nos EUA