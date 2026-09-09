O presidente Donald Trump ampliou nesta terça-feira (8) as medidas comerciais contra o Canadá e determinou a proibição da entrada nos Estados Unidos de determinados produtos canadenses, entre eles laticínios, bebidas alcoólicas e motocicletas. As restrições passam a valer em 29 de setembro.\nOs produtos atingidos estavam sujeitos a uma tarifa adicional de 50% e, com a nova decisão, passam a ter a importação impedida. O anúncio das proibições acontece no mesmo dia que passaram a valer as medidas de retaliação do Canadá sob produtos americanos, que variam de 15% a 50%.\nO pacote anunciado nesta terça não se limita às proibições de importação. O governo americano também ampliou o grupo de mercadorias canadenses submetidas à sobretaxa de 50%, incluindo novas variedades de queijo, que poderão continuar entrando no país mediante o pagamento da tarifa. A lista passou a abranger ainda itens dos setores de papel, alumínio, madeira, móveis e iluminação, entre outros.