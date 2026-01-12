O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou na noite deste domingo (11) nas redes sociais uma imagem que o apresenta como "presidente interino da Venezuela", em uma espécie de perfil biográfico.\nA imagem simula uma página biográfica do Wikipédia. O material inclui foto de Trump, datas e cargos supostamente atribuídos ao republicano, o colocando simbolicamente no comando do país sul-americano.\nA montagem diz que o republicano está na presidência interina venezuelana desde janeiro de 2026. Além disso, o suposto perfil também traz informações verdadeiras, dizendo que ele é o 45º e 47º presidente dos EUA, tendo assumido o cargo no dia 20 de janeiro de 2025 com o vice-presidente JD Vance.\nQuem está no comando da Venezuela, no entanto, é a vice-presidente Delcy Rodrigues. Ela tomou posse como interina na última segunda-feira após o ditador Nicolás Maduro ser capturado em uma operação das forças americanas. A escolha foi feita pela Suprema Corte venezuelana e reconhecida pelas Forças Armadas do país.