O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o líder chinês Xi Jinping na próxima semana em Washington para uma visita de Estado marcada pelas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo e pela disputa em torno de inteligência artificial e outras tecnologias estratégicas.\nA informação foi confirmada por autoridades do governo americano a jornalistas nesta sexta-feira (18). Xi chega à região de Washington na quarta-feira (23). Trump irá à Base de Andrews para recebê-lo, onde os dois participarão de uma cerimônia de chegada. De acordo com a imprensa internacional, é raro que o presidente americano receba líderes estrangeiros no aeroporto.\nApesar de sanções, Israel avança com expansão de assentamentos na Cisjordânia\nMinistro diz que governo federal não discutiu soberania com os EUA