O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta quarta-feira (1º) que os objetivos militares do país na guerra do Irã estão "quase completos".\nTrump minimizou o impacto do conflito que levou ao fechamento do estreito de Hormuz para o mercado de petróleo. "Nós não precisamos do Oriente Médio, não precisamos do petróleo deles", afirmou em pronunciamento.\nEle reafirmou que a guerra continua até que todos os objetivos sejam "totalmente terminados". "Nós vamos levá-los de novo para a Idade da Pedra, onde eles pertencem", disse Trump, afirmando novamente que isso deve ser obtido "rapidamente".\nTrump também enviou indiretas para aliados da Otan, afirmando que os Estados Unidos não dependem de petróleo do estreito de Hormuz. "Países do mundo que usam o estreito de Hormuz precisam fazer algo a respeito. Para esses países, muitos dos quais se recusaram a fazer parte da nossa decapitação do Irã, tenho duas sugestões: comprem petróleo dos EUA, e criem coragem, vão ao estreito e tomem-no", disse.