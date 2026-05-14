Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamava de "amigo" o líder do regime chinês, Xi Jinping, o homólogo fez questão de reiterar que a relação entre os países deve ser baseada em ganhos mútuos e que, se a questão Taiwan for lidada por Washington de forma inadequada, haverá conflitos.\nOs mandatários se encontraram em Pequim na manhã desta quinta-feira (14) no horário local, madrugada do mesmo dia no Brasil, para reunião bilateral e outros compromissos oficiais da visita de Estado do americano à capital chinesa.\nEm seguida, visitaram o Templo do Céu, um cartão-postal da cidade, que tem simbolismo especial em visitas de Estado por ser conhecido como o local onde imperadores pediam a bênção dos deuses para boas colheitas.\nOs líderes também jantaram juntos em um banquete de Estado, momento em que Trump convidou Xi para visitar Washington em setembro.