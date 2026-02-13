Durante a campanha eleitoral de 2024, Donald Trump disse ao aliado Viktor Orbán que "não daria um centavo à Ucrânia" se eleito. "É assim que a guerra acabará", completou o premiê húngaro. Ao fim, o republicano voltou à Casa Branca e zerou a ajuda americana a Kiev, mas o conflito permanece onde estava.\nA conta da guerra que completará quatro anos no próximo dia 24 foi passada, como Trump sempre prometeu fazer, aos aliados europeus de Volodymyr Zelensky. Com efeito, se o apoio americano caiu 99% em 2025 na comparação com 2024, o europeu subiu quase 70%.\nOs dados são do balanço mais recente do referencial Instituto Kiel (Alemanha), que reúne dados públicos sobre 42 países doadores desde a invasão em 2022 até 31 de dezembro de 2025.\nQuase 30 alunos são atingidos por spray de pimenta em escola nos EUA