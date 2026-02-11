A Ucrânia só realizará eleições quando receber "garantias de segurança" e houver um "um cessar-fogo" com a Rússia, afirmou hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.\n"Passaremos às eleições quando houver todas as garantias de segurança necessárias", disse Zelensky a jornalistas em uma coletiva de imprensa on-line, em resposta a informações na mídia que previam eleições presidenciais e um referendo nos próximos meses.\nAtaque a tiros deixa ao menos 10 mortos e 25 feridos em escola no Canadá\nCom 27 km e a 400 metros sob o mar, Noruega terá maior túnel submerso do mundo\nVoo para Israel aciona alarme terrorista após criança mudar nome do Wi-Fi\n"É muito simples de fazer: instaurar um cessar-fogo e haverá eleições", acrescentou.