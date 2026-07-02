O Vaticano declarou nesta quinta-feira (2) a excomunhão de padres e católicos leigos que fazem parte da Fraternidade São Pio 10º, grupo católico dissidente e ultratradicionalista que ordenou quatro novos bispos sem a aprovação do papa Leão 14.\nNa véspera da ordenação, o papa fez um último apelo para que a fraternidade desistisse do plano. Em um decreto contundente, o Dicastério para a Doutrina da Fé, a principal autoridade de supervisão da Igreja de 1,4 bilhão de membros, alertou católicos de todo o mundo que a fraternidade, com sede na Suíça, agora celebra os sacramentos de forma ilícita.\nO grupo, que nega ensinamentos fundamentais da Igreja, não pode oficiar casamentos nem ouvir confissões de forma válida, afirmou o decreto. A excomunhão atinge os bispos Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, respectivamente sagrante principal e co-sagrante da fraternidade, e os recém-consagrados Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier.