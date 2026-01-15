O Departamento de Estado dos Estados Unidos detalhou nesta quinta-feira (15) a suspensão na emissão de vistos de imigrante para EUA. O órgão informou que imigrantes devem ser "financeiramente autossuficientes e não representar fardo financeiro para os americanos".\nPOR QUE A EMISSÃO DE VISTOS PARA IMIGRANTES FOI SUSPENSA?\nO Departamento de Estado afirmou que está realizando uma revisão completa de políticas, regulamentos e diretrizes para garantir que imigrantes de países considerados "de alto risco" não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos "ou se tornem um encargo público", informou o órgão.\nQUANDO A EMISSÃO DE VISTOS PARA IMIGRAÇÃO SERÁ SUSPENSA?\nA partir de 21 de janeiro de 2026.\nQUAIS PAÍSES SERÃO AFETADOS?\nSegundo o Departamento de Estado, será suspensa a emissão de vistos para solicitantes de visto de imigrante que sejam cidadãos dos seguintes países: