O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou por quase uma hora, em entrevista a jornalistas em Mar-a-Lago, sobre a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, neste sábado (3).\nEntre os pontos, o republicano afirmou que os Estados Unidos vão governar a Venezuela até a transição, disse que María Corina Machado, a principal opositora de Maduro e vencedora do Nobel da Paz, teria dificuldade em governar e declarou que petroleiras americanas devem entrar no país, injetar dinheiro e consertar o que chamou de péssima infraestrutura do setor.\nMaduro desembarca em Nova York sob forte escolta policial\nApós ataque à Venezuela, Trump mira maior reserva de petróleo do mundo\nA seguir, veja os 11 principais pontos da fala do presidente americano:\n1. 47 segundos para captura\nO presidente americano disse que Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, sob custódia em um navio militar americano no Caribe, serão enviados para Nova York, onde responderão à Justiça americana por crimes como narcoterrorismo e tráfico de drogas.