A Venezuela começou a libertar presos políticos do regime chavista nesta quinta-feira (8), cinco dias após os Estados Unidos invadirem o país latino-americano e capturarem o ditador Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.\nO anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da líder interina, Delcy Rodríguez. A lista de libertados inclui nomes de peso, como a ativista Rocío San Miguel, presa em fevereiro de 2024, e Enrique Márquez, ex-candidato presidencial.\nFala de padre sobre Trump e Venezuela durante missa em Trindade provoca gritos e revolta de fiel; vídeo\nCrise na Venezuela causa cancelamentos de voos no Brasil\nEUA interceptam petroleiro com bandeira russa ligado à Venezuela\nVeja abaixo quem são os principais libertados.\nRocío San Miguel\nAtivista renomada e especializada em questões militares, Rocío, 57, venezuelana filha de espanhóis, foi detida no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, em fevereiro de 2024, quando tentava deixar o país.