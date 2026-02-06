O vice-chefe da inteligência do Exército da Rússia foi hospitalizado nesta sexta-feira (6) após ser atacado a tiros em Moscou.\nTenente Vladimir Alexeiev foi "baleado diversas vezes" em um prédio residencial no noroeste cidade. As informações foram dadas pela procuradoria de Moscou, segundo a agência de notícia Reuters.\nEstado de saúde do militar não foi divulgado e autor do crime fugiu. Ninguém foi preso até o momento.\nAlexeiev é um oficial de carreira e considerado militar de alta patente no país. Ele é vice-chefe da inteligência do país, trabalhando na diretoria principal do Estado-Maior.\nGoverno Trump anuncia 'retirada imediata' de 700 agentes de imigração em Minnesota\nMéxico retoma emissão de visto eletrônico para brasileiros\nRússia e EUA tentam estender tratado sobre armas nucleares\nEntre as operações de inteligência que ele já liderou está a intervenção russa na Síria, após a deposição de Bashar al Assad. Ele também foi um dos negociadores do motim criado pelo mercenário Yevgeny Prigozhin, em 2023.