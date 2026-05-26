Uma pequena vila chamada Arenillas, na Espanha, está oferecendo moradia gratuita e emprego estável para uma família que esteja disposta a se mudar definitivamente para lá.\nArenillas é uma vila rural localizada em Soria, província espanhola no nordeste da comunidade autônoma de Castela e Leão, no interior do país. Ela tem apenas 40 habitantes fixos no inverno, mas o número se multiplica e chega a cerca de 300 pessoas no verão graças a eventos culturais.\nA iniciativa da prefeitura visa combater o despovoamento rural para que Arenillas não "desapareça do mapa". A região enfrenta desafios típicos do interior espanhol: envelhecimento populacional, baixa natalidade e migração dos jovens para as grandes cidades. A ideia é atrair uma população estável -e não apenas turistas- para manter a comunidade viva.