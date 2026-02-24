O técnico brasileiro Gustavo Leal, do Tlaxcala, se preparava para a partida contra o Tapatio quando foi comunicado do adiamento do confronto por causa do assassinato do narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes e de uma escalada de violência que resultou na morte de ao menos 70 pessoas. Desde então, o treinador está isolado em um hotel em Tepatitlán, no estado de Jalisco, e sem previsão de retorno Tlaxcala.\n"Nós chegamos no sábado na cidade e no domingo veio a informação de que o jogo poderia ser cancelado por problemas de segurança na cidade. Uma hora depois, eles confirmaram o adiamento da partida e que ficaríamos no hotel até o restabelecimento da segurança. Ninguém entra e ninguém sai do hotel, ninguém está permitido a sair até que tenha uma liberação oficial das autoridades. Nem os outros hóspedes podem sair", relatou o treinador à reportagem.