A Guerra no Irã mantém, nesta segunda-feira (2), voos suspensos entre o Brasil e o Oriente Médio e afeta conexões para a Europa e a Ásia. Analistas fazem alerta de que as interrupções podem durar semanas.\nO espaço aéreo sobre Irã, Iraque, Kuwait, Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Qatar segue fechado, o que paralisou dois dos principais centros de conexão do mundo, Dubai e Doha, pelo terceiro dia seguido. Sem esses aeroportos, companhias aéreas cancelaram voos, alteraram rotas e deixaram milhares de passageiros retidos em diferentes países.\nPresidente do Irã reaparece, organiza sucessão e promete vingança\nAtaque dos EUA e de Israel mata o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã\nEm São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos teve 12 cancelamentos: seis chegadas e seis partidas, sendo cinco operadas pela Qatar Airways e uma pela Emirates. Neste final de semana, também foram contabilizados 12 cancelamentos.