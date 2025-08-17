O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo (17) que as negociações com a Rússia para o fim da guerra podem ter como base a linha de frente atual do conflito, a primeira vez que o líder ucraniano admite colocar na mesa parte de seu território.\n"Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora", disse ele, após encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.\nO líder ucraniano viajou à sede da União Europeia na tentativa de mobilizar apoio de aliados europeus, todos apartados da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin na sexta-feira (15). Zeleski, Von der Leyen e outros líderes do continente viajam a Washington nesta segunda-feira (18) para se reunir com o americano.\nZelenski não pode ter tudo, mas Putin não pode ficar com 'terreno da Ucrânia', diz Lula