Notícias Área urbana deverá ter aumento de até 29% em Goiânia Mapa anexo ao relatório final do projeto de lei aponta 129 km² de terrenos rurais aptos a se tornarem urbanos

Cerca de 129 quilômetros quadrados (km²) das macrozonas rurais de Goiânia estarão aptos a se urbanizarem nos próximos anos. O dado consta em cálculo com base no Anexo XIV do projeto de lei que atualiza o Plano Diretor de Goiânia (PDG), alterado pelo relatório final da Comissão Mista da Câmara Municipal aprovado nesta quarta-feira (5). O número representa cerca de 17,7% ...