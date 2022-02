Notícias 50 mil imóveis passam por análise de IPTU em Goiânia Secretaria Municipal de Finanças confirmou, nesta quarta-feira (9), mais 15 mil casos, além dos 35 mil anunciados por Rogério Cruz na semana passada

Em meio à polêmica provocada pelo aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Goiânia, o Paço Municipal colocou os casos de mais 15 mil imóveis em análise. Com esta nova ação, o total de imóveis com a cobrança em verificação chega a 50 mil. Na semana passada, a prefeitura já havia informado a análise de outros 35 mil. A informação foi confirmada pela Sec...