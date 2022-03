Notícias Alíquota zero para importação não deve baixar preços no mercado brasileiro Isenção de impostos tende a ser inócua para deter a inflação, avaliam representantes do setor produtivo, que temem queda de investimentos

A decisão do governo federal de zerar as alíquotas do imposto de importação do etanol anidro, café, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja e açúcar não deve surtir o efeito esperado em redução de preços e controle da inflação. O problema é que matérias-primas como o milho usado na produção do etanol americano, a soja e o café já estão com cotações muito elevadas no mer...