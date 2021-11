Notícias Alego aprova empréstimo de 510 milhões de dólares Também avançou na Casa o Bolsa Estudo de R$ 100, que deve ter impacto de R$ 22 mi, e o programa de distribuição de absorventes higiênicos; oposição tentou elevar benefício para R$ 550

Nas últimas 48 horas, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou matérias de interesse do Executivo, como o projeto de lei que autoriza o governo estadual a contratar empréstimo de 510 milhões de dólares junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird/Banco Mundial). Trata-se do primeiro empréstimo a ser contratado pela gestão do governad...