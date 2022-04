Notícias Alego inaugura nova sede com partes por concluir Evento de inauguração será realizado nesta quarta-feira (27); ainda estão em obras o Bloco D, onde fica o auditório, o terceiro andar, que abrigará o restaurante e a lanchonete, e toda a área verde

A nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) será inaugurada oficialmente nesta quarta-feira (27), mas ainda com parte da obra a ser concluída. O Legislativo goiano está funcionando no prédio, que recebeu o nome de Palácio Maguito Vilela, desde março, ainda em meio à transferência de algumas atividades da antiga sede, no Setor Oeste, para a nova, no Park Lozande...