Notícias Alienação do Hospital do Servidor ao Estado passa Projeto, aprovado em primeiro turno, autoriza o Ipasgo a repassar a unidade de saúde à gestão estadual por meio de venda ou permuta; proposta gerou intenso debate entre base e oposição

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, nesta segunda-feira (13), em primeiro turno, projeto que autoriza o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) a alienar para o governo estadual o Hospital do Servidor Público (HPS). A matéria foi votada em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda. As sessões ordinárias da Casa ocorrem...